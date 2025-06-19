Премьер Британии призывает США не отказываться от дипломатии с Ираном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента США Дональда Трампа оставить открытыми возможности для переговоров по ядерной программе Ирана.

Заявление Стармера приводит агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Такое заявление стало четким сигналом беспокойства британского лидера относительно возможной американской военной операции против Тегерана.

Во время короткого заявления для СМИ в четверг Стармер в очередной раз подчеркнул необходимость деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне сообщений о том, что официальный Вашингтон рассматривает возможность ударов по иранским ядерным объектам.

"Ядерный вопрос нужно решать, но лучше делать это путем переговоров, а не конфликта. Именно поэтому нашей четкой целью является деэскалация ситуации", – сказал премьер журналистам.

"Состоялось несколько раундов обсуждений с США. По моему мнению, именно это – путь к решению проблемы", – добавил он.

Как сообщают британские СМИ, в среду Стармер провел экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы сформулировать официальную позицию Лондона.

Еще до того, как Израиль начал операцию против иранской ядерной программы, глава правительства Британии усиливал давление на Тель-Авив из-за военных действий в секторе Газа, одновременно призывая администрацию Трампа к диалогу с Тегераном.

Известно, что в пятницу в Женеве состоятся переговоры по ядерной программе Ирана с участием дипломатов ведущих европейских государств – Франции, Германии и Великобритании – и главы дипломатии ЕС.