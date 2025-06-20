В резиденцию посла Норвегии в Израиле бросили гранату

Вблизи Тель-Авива неизвестные бросили гранату в резиденцию посла Норвегии в Израиле, она взорвалась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV 2

Местная полиция сообщила, что по факту инцидента начато расследование.

"Сейчас мы можем подтвердить, что был нанесен незначительный материальный ущерб. В связи с тем, что расследование продолжается, никаких подробностей пока предоставлено не будет", – заявили в полиции.

Журналист израильского телеканала "12 канал" Ор Равид первым сообщил об инциденте.

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило телеканалу TV 2, что в официальной резиденции в Тель-Авиве в четверг вечером произошел взрыв.

"Мы были на связи с посольством сегодня вечером. Никто из сотрудников посольства не пострадал в результате инцидента", – сообщил TV 2 руководитель отдела связей с общественностью МИД Тува Богснес.

Кроме того, Богснес подтвердил, что израильская полиция была на месте происшествия в четверг вечером. Пока неизвестно, кто бросил гранату и какие были мотивы.

В посольстве работает 14 сотрудников, шестеро из которых командированы из Норвегии, сообщается на сайте посольства.

Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар написал в своем заявлении на Х, что он осуждает этот инцидент: "Недавно я разговаривал с послом Норвегии в Израиле Пером Эгилем Сельваагом, в сад которого сегодня вечером бросили гранату. Я решительно осуждаю это серьезное и опасное преступление".

Посольство Норвегии в Израиле было закрыто в понедельник из-за ситуации с безопасностью, сложившейся в результате войны между Израилем и Ираном.

Напомним, здание посольства Нидерландов в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате иранского авиаудара в четверг утром.

Ранее стало известно, что вблизи посольства Литвы в Тель-Авиве утром в четверг упала ракета, после чего литовский МИД решил эвакуировать семьи своих дипломатов и часть вспомогательного персонала.