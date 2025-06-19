Посольство Нідерландів в Ізраїлі було пошкоджене в результаті удару Ірану

Будівля посольства Нідерландів у Тель-Авіві отримала незначні пошкодження в результаті іранського авіаудару в четвер вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Речник нідерландського Міністерства закордонних справ уточнив, що внаслідок удару Ірану було розбите вікно будівлі посольства, й ніхто з працівників не отримав травм.

Робота посольства Нідерландів у Тель-Авіві продовжується в звичайному режимі, але за необхідності МЗС країн вживатиме "додаткових запобіжних заходів", додав речник.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном розпочався тиждень тому, коли Ізраїль завдав потужних авіаударів по ядерних і військових об'єктах Ірану.

У відповідь Іран запустив десятки ракет і безпілотників, які влучили в ізраїльські міста і призвели до жертв серед цивільного населення.

Раніше стало відомо, що поблизу посольства Литви в Тель-Авіві вранці в четвер упала ракета, після чого литовське МЗС вирішило евакуювати родини своїх дипломатів та частину допоміжного персоналу.

Також писали, що Болгарія закрила своє посольство в Тегерані та евакуювала дипломатичний персонал і членів їхніх сімей до сусіднього Азербайджану на тлі загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.