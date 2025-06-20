У резиденцію посла Норвегії в Ізраїлі кинули гранату

Поблизу Тель-Авіва невідомі кинули гранату в резиденцію посла Норвегії в Ізраїлі, вона вибухнула.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV 2

Місцева поліція повідомила, що за фактом інциденту розпочато розслідування.

"Наразі ми можемо підтвердити, що було завдано незначних матеріальних збитків. У зв'язку з тим, що розслідування триває, ніяких подробиць наразі надано не буде", – заявили в поліції.

Журналіст ізраїльського телеканалу "12 канал" Ор Равід першим повідомив про інцидент.

Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило телеканалу TV 2, що в офіційній резиденції в Тель-Авіві в четвер увечері стався вибух.

"Ми були на зв'язку з посольством сьогодні ввечері. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав в результаті інциденту", – повідомив TV 2 керівник відділу зв'язків з громадськістю МЗС Тува Богснес.

Крім того, Богснес підтвердив, що ізраїльська поліція була на місці події в четвер увечері. Наразі невідомо, хто кинув гранату і які були мотиви.

У посольстві працює 14 співробітників, шестеро з яких відряджені з Норвегії, повідомляється на сайті посольства.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар написав у своїй заяві на Х, що він засуджує цей інцидент: "Нещодавно я розмовляв з послом Норвегії в Ізраїлі Пером Егілем Сельваагом, в сад якого сьогодні ввечері кинули гранату. Я рішуче засуджую цей серйозний і небезпечний злочин".

Посольство Норвегії в Ізраїлі було закрито в понеділок через ситуацію з безпекою, що склалася в результаті війни між Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, будівля посольства Нідерландів у Тель-Авіві отримала незначні пошкодження в результаті іранського авіаудару в четвер вранці.

Раніше стало відомо, що поблизу посольства Литви в Тель-Авіві вранці в четвер упала ракета, після чого литовське МЗС вирішило евакуювати родини своїх дипломатів та частину допоміжного персоналу.