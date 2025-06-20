В Совете Европы критикуют Германию за ограничение пропалестинских протестов

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти резко раскритиковал действия немецких властей против пропалестинских протестов в связи с войной в Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

В письме к федеральному министру внутренних дел Германии Александру Добриндту он предупреждает о серьезных нарушениях свободы выражения мнения и свободы собраний.

О'Флаэрти написал, что, по сообщениям, полиция применила "чрезмерную силу" против демонстрантов, в том числе несовершеннолетних, некоторые из которых получили ранения.

Применение силы должно соответствовать конституционным принципам, таким как соразмерность, законность и недискриминация. Отдельные участники якобы подвергались чрезмерному онлайн-наблюдению и физическому надзору, а также произвольным полицейским проверкам.

О'Флаэрти призвал правительство Германии воздержаться от любых мер, дискриминирующих людей по их политическим взглядам, религии, национальности или миграционному статусу.

Критика комиссара касалась конкретно демонстраций в Берлине. В некоторых случаях, например, во время собрания 15 мая этого года, власти ограничили протесты стационарными собраниями. Насколько ему известно, с февраля 2025 года также ограничено использование арабского языка и культурных символов во время демонстраций.

В прошлом различные демонстрации иногда заканчивались насильственными беспорядками, в результате которых пострадали как участники, так и полицейские.

Например, во время митинга в Берлине, посвященного Дню памяти палестинской Накбы, между демонстрантами и полицией вспыхнули беспорядки и насильственные столкновения. Участники бросали в полицейских жестяные банки с газированной водой и другие предметы, обливали их красной краской.

День памяти 15 мая посвящен бегству и изгнанию сотен тысяч палестинцев в связи с основанием Государства Израиль и первой войной на Ближнем Востоке в 1948 году.

В феврале полиция Берлина разрешила митинг только в ограниченной зоне, а не в форме протестного шествия. Другим требованием было, чтобы разговоры велись только на немецком и английском языках. Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер заявила в феврале, что во время предыдущего митинга имели место проявления ненависти и подстрекательства, что является недопустимым.

О'Флаэрти также видит ограничение свободы выражения мнения вне публичных мест, например, в университетах, школах и культурной сфере. Есть также сообщения о попытках депортировать иностранных граждан за участие в протестах или политические заявления по конфликту на Ближнем Востоке.

Ограничения были введены из соображений общественного порядка и общественного спокойствия, пишет О'Флаэрти в своем письме. Однако судебная практика Европейского суда по правам человека устанавливает, что свобода выражения мнений "не распространяется только на "информацию" и "идеи", которые воспринимаются положительно, считаются безвредными или оставляют кого-то равнодушным".

Относительно борьбы с антисемитизмом в Германии О'Флаэрти пишет: есть признаки того, что немецкие власти категорически классифицируют критику израильского правительства как антисемитскую. Это не должно приводить к подавлению законного выражения мнений.

Напомним, 5 мая пропалестинские протестующие перебивали речь министра обороны Нидерландов. Позже, во время пребывания на сцене премьеров Польши и Нидерландов кто-то бросил туда дымовую шашку.