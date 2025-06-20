Эрдоган заговорил о "точке невозврата" на Ближнем Востоке

Эскалация противостояния между Ираном и Израилем быстро приближает регион Ближнего Востока к "точке невозврата".

Как сообщило агентство AFP, об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Европейская правда".

Эрдоган выступил со своим заявлением в то время, как Вашингтон рассматривает возможность своего глубокого вовлечения в войну.

"К сожалению, геноцид в Газе и конфликт с Ираном быстро приближаются к точке невозврата. Это безумие должно закончиться как можно скорее", – заявил он.

Эрдоган предупредил, что последствия расширения конфликта могут повлиять на регион, Европу и Азию "на многие годы".

Эрдоган называет действия Израиля в Газе "геноцидом". Он делает это по нескольким причинам – политическим, идеологическим и эмоциональным, которые отражают как внутреннюю турецкую позицию, так и внешнеполитическую стратегию Анкары.

После октября 2023 года, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, Эрдоган неоднократно называл действия израильской армии в Газе "массовым убийством" и "геноцидом", ссылаясь на большое количество жертв среди гражданского населения, уничтожение инфраструктуры и ограничение доступа к гуманитарной помощи.

Турция также осудила удары Израиля по объектам Ирана и назвала это "обострением ситуации в регионе".

Турция усилила охрану своей границы с Ираном на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.