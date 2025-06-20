Ердоган заговорив про "точку неповернення" на Близькому Сході

Ескалація протистояння між Іраном та Ізраїлем швидко наближає регіон Близького Сходу до "точки неповернення".

Як повідомило агентство AFP, про це заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише "Європейська правда".

Ердоган виступив зі своєю заявою у той час, як Вашингтон розглядає можливість свого глибшого залучення у війну.

"На жаль, геноцид у Газі та конфлікт з Іраном швидко наближаються до точки неповернення. Це божевілля має закінчитися якомога швидше", – заявив він.

Ердоган попередив, що наслідки розширення конфлікту можуть вплинути на регіон, Європу та Азію "на багато років".

Ердоган називає дії Ізраїлю в Газі "геноцидом". Він робить це з кількох причин – політичних, ідеологічних та емоційних, які відображають як внутрішню турецьку позицію, так і зовнішньополітичну стратегію Анкари.

Після жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, Ердоган неодноразово називав дії ізраїльської армії в Газі "масовим убивством" і "геноцидом", посилаючись на велику кількість жертв серед цивільного населення, знищення інфраструктури й обмеження доступу до гуманітарної допомоги.

Туреччина також засудила удари Ізраїлю по об’єктах Ірану та назвала це "загостренням ситуації в регіоні".

Туреччина посилила охорону свого кордону з Іраном на тлі триваючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном.