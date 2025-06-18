Финляндия задержала иностранца по подозрению в незаконном пересечении границы из России

Вечером во вторник, 17 июня, пограничная служба восточной провинции Финляндии – Северной Карелии – задержала иностранца, которого подозревают в незаконном пересечении государственной границы из России в Финляндию.

Об этом пишет общественный вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как пишет финский общественный вещатель, патруль пограничников задержал иностранца 17 июня в районе Веливаара, города Китее, вблизи границы.

Задержанный подал заявку на предоставление убежища в Финляндии.

Пограничная служба начала предварительное расследование относительно возможного нарушения границы.

В связи с инцидентом заместитель пограничного представителя Северной Карелии связался с пограничным представителем российского района Суоярви.

Финляндия с конца прошлого года закрыла пункты пропуска на границе с Россией из-за искусственного миграционного давления, а также позволила пограничникам блокировать искателей убежища из этой страны.

В сентябре 2024 года группа финских школьников во время экскурсии без разрешения пересекла российскую границу.

Офицеры финской пограничной службы заметили несанкционированных путешественников в пограничной зоне Симпеле и задержали их.

А в январе 2025 года пограничная служба Юго-Восточной части Финляндии выявила факт пересечения границы в районе Кархусуо в Иматри. Тогда стало известно, что несовершеннолетний нарушитель границы по состоянию на начало февраля все еще находился в России.