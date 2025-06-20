Британия готовит чартерные рейсы для эвакуации граждан из Израиля

Правительство Великобритании планирует организовать чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Израиля на фоне углубления кризиса в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует The Guardian.

Гражданам Великобритании, которые находятся в Израиле или на оккупированных палестинских территориях, рекомендуют зарегистрировать свое присутствие в Министерстве иностранных дел, чтобы получить дальнейшие инструкции по эвакуации.

"Мы призываем британских граждан и в дальнейшем регистрировать свое присутствие в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, чтобы мы могли поддерживать с ними связь и предоставить дальнейшие указания относительно этих рейсов", – отметил представитель правительства.

В Лондоне отметили, что правительство работает в тесной координации с израильской стороной, чтобы организовать транспорт после восстановления воздушного сообщения.

Ожидается, что министр иностранных дел в ближайшее время официально объявит о начале эвакуационной операции из аэропорта Тель-Авива.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в пятницу находится в Женеве для переговоров с Ираном по его ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп 19 июня дал две недели на принятие решения о том, присоединятся ли США к израильским атакам на Иран.

Европейские лидеры надеются, что эскалации удастся избежать, если к тому времени будет найдено дипломатическое решение. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл детали предложения из четырех пунктов, которое выдвинут Ирану в Женеве.