Оператор энергосети в Испании не согласился с выводами правительства относительно блэкаута

Испанский оператор энергосети Redeia не согласился с выводами правительственного отчета, который утверждает, что одной из причин масштабного отключения электроэнергии в Испании и Португалии 28 апреля стала ошибка компании в расчете энергетического баланса.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Глава операционного отдела Redeia Конча Санчес на брифинге в среду, 18 июня, сообщила, что внутреннее расследование компании выявило аномалии в процессе отключения электростанций 28 апреля, несмотря на то, что напряжение в системе оставалось в пределах допустимых норм.

Также наблюдался нетипичный рост потребления со стороны транспортной сети.

По ее словам, в первые секунды отключения из системы вышла тепловая электростанция с комбинированным циклом, которая должна была обеспечить стабильность и не должна была отключаться.

"По нашим расчетам, компания Redeia предусмотрела достаточные возможности для контроля напряжения. Если бы традиционные электростанции выполнили свои обязанности, отключения не произошло бы", – подчеркнула она.

В то же время правительственный отчет, обнародованный накануне, указывает, что ошибка в расчетах со стороны Redeia была одним из факторов, которые помешали сети справиться с скачком напряжения, что и привело к аварии.

Глава компании Beatriz Corredor сообщила, что Redeia опубликует собственный подробный отчет о причинах инцидента.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".