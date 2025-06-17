Правительство Испании представило финальный отчет о причинах масштабного блэкаута

Испанское правительство обнародовало итоговый отчет по масштабному отключению электроэнергии 28 апреля, назвав главными виновниками этого инцидента оператора электросети Red Eléctrica и компании-производители и окончательно отвергнув версию о кибератаке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило испанское издание El Pais.

Вице-премьер и министр по вопросам экологической трансформации Сара Аагесен объяснила, что оператор Red Eléctrica не запланировал всю необходимую генерацию для контроля перенапряжения, что в итоге привело к отключению всей энергосистемы, хотя резервов было более чем достаточно.

Кроме того, правительство также указало на "ненадлежащие" действия энергогенерирующих компаний.

С одной стороны, синхронные электростанции не поглощали напряжение должным образом, что способствовало возникновению перенапряжения, которое привело к отключению электроэнергии. С другой стороны, некоторые электростанции, которые отключились из-за перенапряжения, не должны были этого делать, согласно требованиям к работе системы.

Несмотря на то, что часть запрошенных данных осталась засекреченной, Аагесен фактически направила свою критику в сторону крупнейших игроков рынка – Iberdrola, Endesa, Naturgy и EDP, которые совокупно контролируют подавляющую долю традиционной генерации в Испании.

По заключению правительственной комиссии, аварию вызвала совокупность факторов: ложное напряжение из-за недооцененного спроса, планирование Red Eléctrica и несвоевременные действия электропроизводителей.

В то же время правительство подчеркивает: отчет "не является судебным приговором", поэтому отставки, в частности руководительницы Red Eléctrica Беатрис Корредор, пока не рассматриваются.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Подробно о беспрецедентном обесточивании и том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".