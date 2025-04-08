Март в Европе оказался самым теплым за всю историю наблюдений

Европа пережила самый теплый март с момента начала наблюдений, поскольку изменение климата продолжает повышать температуру до беспрецедентного уровня.

Об этом говорится в ежемесячном бюллетене Службы изменения климата ЕС Copernicus (C3S), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во всем мире прошлый месяц стал вторым самым теплым мартом на планете за всю историю наблюдений – его превзошел только март 2024 года,

Март продолжил серию чрезвычайно высоких температур, когда последние 20 из 21 месяца средняя глобальная температура превышала доиндустриальные показатели более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Прошлый год был самым жарким на планете за всю историю наблюдений.

Средняя глобальная температура в марте была на 1,6 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальные времена.

Согласно научному консенсусу среди ученых-климатологов, основной причиной изменения климата являются выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива.

Саманта Берджесс, стратегический руководитель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, который руководит службой C3S, отметила, что Европа также испытала экстремальные погодные условия, как в виде сильных дождей, так и в виде засухи.

Во многих регионах Европы март был самым сухим за всю историю, а в других – самым влажным за последние 47 лет, сказала Берджесс.

Изменение климата делает некоторые регионы более засушливыми и усиливает волны жары, которые могут сделать засухи более суровыми, увеличивая уровень испарения, высушивая почву и растительность.

Но потепление планеты также усиливает ливни, которые могут вызвать наводнения.

По данным C3S, в прошлом месяце арктический морской лед упал до самого низкого месячного уровня за весь март за 47 лет наблюдений спутниковых данных.

Температурные записи C3S ведутся с 1940 года и перекрестно проверяются с глобальными температурными записями, которые ведутся с 1850 года.

Ранее в C3S сообщили, что 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений.

Также сообщалось, что экстремальная жара летом 2024 года могла поспособствовать преждевременной смерти около 3700 французов, преимущественно людей почтенного возраста.