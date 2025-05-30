Количество дней с аномальной жарой в Германии выросло вдвое из-за изменения климата

Германия за последний год пережила почти вдвое больше дней с экстремальной жарой, чем это было бы без влияния изменения климата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в новом отчете, опубликованном в пятницу, сообщает агентство DPA.

Исследование подготовили инициатива World Weather Attribution, Климатический центр Красного Креста и Красного Полумесяца, а также некоммерческая организация Climate Central.

Авторы отчета определяют дни с экстремальной жарой как те, когда температура превышала 90% средних показателей за период 1991-2020 годов.

Между маем 2024-го и маем 2025 года в Германии таких дней было 50 – из них по меньшей мере 24 непосредственно вызваны антропогенными климатическими изменениями.

Чтобы оценить влияние глобального потепления, ученые смоделировали климат без выбросов, вызванных деятельностью человека, и сравнили результаты с фактическими температурными данными.

За этот же период примерно 4 миллиарда человек – почти половина населения планеты – столкнулись как минимум с 30 дополнительными днями чрезмерной жары, вызванной глобальным потеплением. В 195 из 247 исследованных стран и регионов количество таких дней как минимум удвоилось.

Самая мощная волна жары, связанная с изменениями климата, в Европе была зафиксирована в июне 2024 года, когда экстремальная жара охватила регион от Греции через Румынию и далее – до Азии и Ближнего Востока.

В этом году Европа пережила самый теплый март с момента начала наблюдений.

Также сообщалось, что экстремальная жара летом 2024 года могла способствовать преждевременной смерти около 3700 французов, преимущественно людей почтенного возраста.