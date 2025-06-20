Укр Рус Eng

Пропалестинские активисты ворвались на базу ВВС Британии и повредили самолеты

видео
Новости — Пятница, 20 июня 2025, 12:10 — Уляна Кричковская

Пропалестинские активисты в Великобритании заявили, что в пятницу, 20 июня, якобы проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредили два военных самолета.

Об этом заявила группа Palestine Action в Х, передает "Европейская правда".

В пятницу, 20 июня, Palestine Action сообщила, что ее активисты якобы попали на базу Брайз Нортон в Оксфордшире и покинули ее незамеченными.

"С этой базы ежедневно отправляются рейсы на авиабазу ВВС Великобритании Акротири на Кипре. С Кипра британские самолеты собирают разведданные, заправляют истребители и транспортируют оружие для совершения геноцида в Газе", – говорится в заметке.

В своем заявлении пропалестинская группа написала, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

"Красная краска, символизирующая пролитую палестинскую кровь, была также распылена на взлетно-посадочную полосу, а на месте оставили флаг Палестины. Оба активиста смогли избежать задержания и убежать от охраны", – говорится в заявлении.

Министерство обороны Великобритании пока официально не комментировало этот инцидент.

Напомним, недавно экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов отправились морем в сектор Газы, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.

Им не удалось воплотить свои планы в жизнь, ведь на судно с Тунберг Madleen высадились военные Израиля. После этого ее депортировали.

13 июня на Ближнем Востоке обострилась ситуация между Израилем и Ираном: страны наносят взаимные смертоносные авиаудары по территориям.

Уже 19 июня генеральный прокурор Великобритании Ричард Гермер поставил перед британским правительством вопрос о законности действий Израиля в Иране.

Если действия Израиля будут признаны незаконными, Лондон будет юридически ограничен в возможности помочь Израилю или поддержать военную кампанию США против Ирана.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания инциденты
Реклама: