Пропалестинские активисты ворвались на базу ВВС Британии и повредили самолеты

Пропалестинские активисты в Великобритании заявили, что в пятницу, 20 июня, якобы проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредили два военных самолета.

Об этом заявила группа Palestine Action в Х, передает "Европейская правда".

В пятницу, 20 июня, Palestine Action сообщила, что ее активисты якобы попали на базу Брайз Нортон в Оксфордшире и покинули ее незамеченными.

"С этой базы ежедневно отправляются рейсы на авиабазу ВВС Великобритании Акротири на Кипре. С Кипра британские самолеты собирают разведданные, заправляют истребители и транспортируют оружие для совершения геноцида в Газе", – говорится в заметке.

В своем заявлении пропалестинская группа написала, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

"Красная краска, символизирующая пролитую палестинскую кровь, была также распылена на взлетно-посадочную полосу, а на месте оставили флаг Палестины. Оба активиста смогли избежать задержания и убежать от охраны", – говорится в заявлении.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N