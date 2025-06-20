Глава Минобороны Британии распорядился провести расследование инцидента на базе ВВС

Министр обороны Великобритании Джон Хили распорядился провести расследование и пересмотр системы безопасности на базах после того, как на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии проникли пропалестинские активисты и повредили два военных самолета.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Гили заявил, что вандализм самолетов Королевских ВВС является абсолютно недопустимым.

"Меня глубоко беспокоит то, что произошло, и я распорядился провести расследование и пересмотр системы безопасности на наших базах в более широком контексте", – написал глава Минобороны Великобритании.

Он акцентировал, что эти самолеты используются британскими военными "для поддержания безопасности и мира во всем мире".

"Эта акция никоим образом не способствует ни помощи Газе, ни нашим усилиям по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке", – добавил Гили.

В пятницу, 20 июня, Palestine Action сообщила, что ее активисты якобы попали на базу Брайз Нортон в Оксфордшире и оставили ее незамеченными.

В своем заявлении пропалестинская группа написала, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал такие действия позорными.