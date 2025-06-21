Беларусь по договоренности с США освободила 14 политзаключенных

В день визита спецпредставителя президента США Кита Келлога в Минск режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных.

Об этом сообщило издание "Наша Нива", пишет "Европейская правда".

Прежде всего стало известно о том, что был освобожден один из самых известных белорусских политзаключенных Сергей Тихановский, муж оппозиционерки Светланы Тихановской.

В итоге выяснилось, что на свободу вышли в целом 14 политических заключенных режима Лукашенко.

По данным правозащитного центра "Вясна", кроме Тихановского были освобождены Наталья Дулина, Игорь Карней, Галина Краснянская, Акихира Гаевский-Ханада и Кирилл Балахонав.

Это стало возможным благодаря визиту в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

"Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению сегодня 14 заключенных из Беларуси. Благодарим правительство Литвы за сотрудничество и помощь – они остаются настоящими друзьями и союзниками", – прокомментировал в Х заместитель Келлога Джон Коул.

По данным "Вясны", освобожденных политзаключенных вывезли в Литву.

В субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

Один американский чиновник ранее сообщил агентству Reuters, что администрация Трампа внутренне обсуждала способы вывести Минск из сферы влияния Москвы и приблизить к Вашингтону, хотя бы частично.