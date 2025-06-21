На фоне визита Келлога Беларусь освободила политзаключенного Тихановского

Один из самых известных белорусских политзаключенных Сергей Тихановский вышел на свободу после более пяти лет за решеткой.

Об этом сообщило издание "Наша Нива", пишет "Европейская правда".

Его освобождение стало возможным после визита в Минск специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога, подчеркивает издание.

Освобожденный политзаключенный, по данным "Нашей Нивы", уже покинул территорию Беларуси.

В 2019 году Тихановский создал YouTube-канал, чтобы, по его словам, бороться с безнаказанностью чиновников. Канал стремительно набирал популярность, став одним из самых известных политических медиа в Беларуси. Тихановский активно путешествовал по стране, общался с подписчиками и обычными жителями, которые рассказывали ему о своих проблемах и критиковали власть.

В 2020 году Тихановский объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Однако еще до официального начала кампании его задержали во время предвыборного пикета в Гродно. Впоследствии Александр Лукашенко публично заявил, что именно он отдал приказ арестовать Тихановского, обвинив того в попытке организовать в стране Майдан.

После ареста Тихановский поддержал кандидатуру своей жены Светланы, которая баллотировалась на выборах и стала символом белорусского сопротивления.

Его освобождение стало неожиданным поворотом на фоне дипломатической активности США в отношении Беларуси. Подробности договоренностей между Вашингтоном и Минском не разглашаются.

В субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

Один американский чиновник ранее сообщил агентству Reuters, что администрация Трампа внутренне обсуждала способы вывести Минск из сферы влияния Москвы и приблизить к Вашингтону, хотя бы частично.

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