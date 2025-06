Посланник Трампа Келлог встретился с Лукашенко в Минске

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

Об этом сообщил приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", пишет "Европейская правда".

Встреча состоялась во Дворце Независимости в Минске. В переговорах приняли участие делегации обеих сторон – белорусская и американская.

"Первый встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Во Дворце Независимости. Делегации – белорусская и американская", – говорится в сообщении Telegram-канала.

