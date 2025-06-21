Посланник Трампа Келлог встретился с Лукашенко в Минске

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

Об этом сообщил приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", пишет "Европейская правда".

Встреча состоялась во Дворце Независимости в Минске. В переговорах приняли участие делегации обеих сторон – белорусская и американская.

"Первый встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Во Дворце Независимости. Делегации – белорусская и американская", – говорится в сообщении Telegram-канала.

‼️🇧🇾🇺🇸 Aleksandr #Lukashenko held a meeting with Keith #Kellogg, the special envoy of the U.S. President for #Ukraine. pic.twitter.com/kmh5kKqBYE – Maimunka News (@MaimunkaNews) June 21, 2025

Белорусский государственный ресурс БЕЛТА сообщил, что на повестке дня переговоров Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

"Вы наделали много шума в мире своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах – об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки?" – цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Келлог стал высшим должностным лицом США, посетившим авторитарное государство за последние годы.

В 2020 году, во время первого срока Трампа, госсекретарь Майк Помпео посетил Беларусь, что стало самым высоким за последние 20 лет визитом представителя США в эту страну. Поездка была частью кампании первой администрации Трампа по улучшению отношений с Беларусью в то время, когда отношения между Минском и Москвой находились на низком уровне.

Один американский чиновник сообщил Reuters, что администрация Трампа внутренне обсуждала способы вывести Минск из сферы влияния Москвы и приблизить к Вашингтону, хотя бы частично.

Недавно Келлог заявлял, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России по поводу расширения НАТО и готовы обсуждать это.