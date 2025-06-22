Каллас призвала к переговорам на фоне удара США по Ирану

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала к переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке на фоне удара США по Ирану.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Утром в четверг, 22 июня, Каллас призвала "все стороны" сделать шаг назад, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию. Она не назвала в своем посте прямо США.

Топ-дипломат Европейского Союза отметила, что министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в понедельник, 23 июня.

"Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие, ведь это угрожает международной безопасности", – добавила глава европейской дипломатии.

Как известно, авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране вечером 21 июня. После этого Трамп предупредил Иран от "любой мести".

Напомним, 20 июня на переговорах с Ираном в Женеве главы МИД Франции, Британии и Германии призвали Тегеран к скорейшему возобновлению переговоров с США по ядерной программе.

Однако представители Ирана объявили предложения, озвученные европейскими государствами на переговорах в Женеве по ядерной программе Тегерана, "нереалистическими".

Как Дональд Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану – можно почитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном