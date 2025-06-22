Президент Евросовета призвал "проявлять сдержанность" на фоне ударов США по Ирану

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что дипломатия остается единственным путем к установлению мира и безопасности на Ближнем Востоке на фоне ударов США по Ирану.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 22 июня, Кошта выразил глубокую обеспокоенность новостями, поступающими с Ближнего Востока.

Он призвал все стороны "проявлять сдержанность" и уважать международное право и принципы ядерной безопасности.

"Дипломатия остается единственным путем к установлению мира и безопасности в регионе. Слишком много мирных жителей снова могут стать жертвами дальнейшей эскалации", – заявил Кошта.

Президент Евросовета добавил, что Европейский Союз продолжит взаимодействовать со сторонами и партнерами для поиска мирного решения за столом переговоров.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала к переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ядерная программа Ирана – серьезная угроза, и США приняли меры для ее устранения.

О том, как американский президент Дональд Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану, можно прочитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном.