Президент Евросовета призвал "проявлять сдержанность" на фоне ударов США по Ирану
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что дипломатия остается единственным путем к установлению мира и безопасности на Ближнем Востоке на фоне ударов США по Ирану.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
В воскресенье, 22 июня, Кошта выразил глубокую обеспокоенность новостями, поступающими с Ближнего Востока.
Он призвал все стороны "проявлять сдержанность" и уважать международное право и принципы ядерной безопасности.
"Дипломатия остается единственным путем к установлению мира и безопасности в регионе. Слишком много мирных жителей снова могут стать жертвами дальнейшей эскалации", – заявил Кошта.
Президент Евросовета добавил, что Европейский Союз продолжит взаимодействовать со сторонами и партнерами для поиска мирного решения за столом переговоров.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала к переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ядерная программа Ирана – серьезная угроза, и США приняли меры для ее устранения.
О том, как американский президент Дональд Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану, можно прочитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном.