СМИ: в НАТО преодолели сопротивление последней страны и согласовали высокие расходы

Страны НАТО в воскресенье приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель до 2035 года увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, преодолев возражения Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили агентства Reuters и DPA.

Заявление, по данным источников, получило одобрение всех 32 членов НАТО, но станет официальным только после утверждения лидерами, включая президента США Дональда Трампа, на саммите в Гааге в среду, информирует Reuters.

Агентство DPA подтвердило, что союзники государств НАТО достигли согласия по запланированным целям в сфере оборонных расходов за несколько дней до важного саммита в Гааге.

Детали того, как удалось убедить Испанию снять оппозицию, не сообщаются.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

В ответ на это американский президент Трамп заявил, что "НАТО должен разобраться" со страной.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

Консенсус в НАТО по повышению оборонных расходов до 5% ВВП можно считать победой для Дональда Трампа, который месяцами требовал от союзников обязаться повысить оборонные расходы до этого показателя.