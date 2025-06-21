Трамп: все страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону, кроме США

Американский президент Дональд Трамп считает, что все страны НАТО должны тратить 5% от ВВП на оборону, кроме США.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

Журналист спросил у Трампа, считает ли он по-прежнему, что страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону. На это американский президент заявил, что считает, что так должно быть, однако высказался по поводу США в этом вопросе.

"Я не думаю, что мы должны. Но считаю, что страны НАТО должны, абсолютно точно. Мы уже так много лет поддерживаем НАТО. Во многих случаях, как мне кажется, мы платили почти 100% всех расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, а вот страны НАТО – да, абсолютно", – заявил Трамп.

На уточняющий вопрос об Испании, которая на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП, американский президент заявил, что "НАТО должно разобраться" со страной.

"Испания всегда выделяла очень мало. Так всегда было – они платили очень мало. Испания должна платить столько же, сколько и все остальные. Испания известна своими низкими платежами", – сказал он.

Также Трамп не удержался от критики Канады.

"Знаете, кто еще платил меньше всех? Страна, известная как Канада. Потому что Канада говорила: "Зачем платить, если Соединенные Штаты и так защитят нас бесплатно?", – добавил американский лидер.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

Такая позиция Мадрида вызвала возмущение других членов НАТО, которые опасаются, что это может сорвать компромисс, призванный удовлетворить президента США Дональда Трампа.

СМИ писали, что постоянные представители стран Североатлантического Альянса в пятницу, 20 июня, срочно встретились, чтобы обсудить блокирование Испанией договоренности об увеличении расходов на оборону.

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