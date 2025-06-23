Испания будет требовать приостановки соглашения между Израилем и ЕС

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что будет призывать Европейский совет одобрить немедленную приостановку действия соглашения, которое регулирует отношения между ЕС и Израилем, из-за "нарушений прав человека", совершаемых этой страной в секторе Газы.

Заявление испанского министра приводит El Pais, сообщает "Европейская правда".

Альбарес также собирается просить об эмбарго на продажу оружия Израилю, а также о введении санкций в отношении лиц, выступающих против решения о создании двух государств.

Комментируя конфликт между Израилем и Ираном, он призвал к диалогу и сдержанности.

"Испания крайне обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке и в отношении Ирана. Мы призываем все стороны в этот момент к сдержанности, деэскалации. Настало время дипломатии, время вернуться за стол переговоров. Военного решения нет", – отметил Альбарес.

Недавно СМИ сообщили, что внутренний анализ выполнения торгового соглашения между Европейским Союзом и Израилем, проведенный Европейской службой внешних действий

(EEAS), выявил признаки нарушения Израилем обязательств в области прав человека, которые закреплены в статье 2 Соглашения об ассоциации.

Полная остановка Соглашения об ассоциации или прекращение политических связей требует единогласия всех 27 государств-членов ЕС. В случае же частичной приостановки, например, в сферах торговли или энергетики, достаточно квалифицированного большинства.

Несмотря на маловероятность полного приостановления торговых связей, большинство дипломатов считают, что государства-члены поручат высокой представительнице ЕС Кае Каллас подготовить политические варианты реагирования уже к середине июля.

Страны, которые являются критиками политики Израиля, пока не требуют полного разрыва связей, а рассматривают анализ как политический инструмент давления, который должен побудить Израиль к изменению действий на местах.