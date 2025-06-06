В ЕС намекнули, что могут пойти на жесткие шаги в отношении Израиля за наступление в секторе Газа

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что из-за продолжающейся операции Израиля в секторе Газа ЕС может пересмотреть сотрудничество со страной в рамках Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Кошта назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа "совершенно неприемлемой" и напомнил, что ЕС в настоящее время проводит оценку, выполняет ли Израиль свои международные обязательства.

Европейской службе по внешним делам поручили пересмотреть Соглашение об ассоциации с Израилем, элементом которого является требование соблюдения демократических принципов и прав человека. Этот шаг инициировала коалиция из 17 стран, возглавляемая Нидерландами. Оценку должны объявить на встрече министров иностранных дел 23 июня.

"Смотря телевизор и читая газеты, думаю, нетрудно предсказать, каким может быть вывод", – отметил Кошта.

В публикации приводятся также комментарии четырех европейских дипломатов, которые общались на условиях анонимности.

По их словам, в ЕС растет давление на Еврокомиссию по сокращению сотрудничества с Израилем, если оценка по результатам рассмотрения будет критичной.

Как известно, в последние недели критика действий Израиля начала раздаваться и от самых неизменных его сторонников – как, например, от канцлера Германии Фридриха Мерца, а министр иностранных дел Йоганн Вадефуль допустил пересмотр политики Берлина по поставкам Израилю оружия.

По их словам, обсуждаются в том числе варианты ограничения сотрудничества с Израилем, которые не потребуют единогласного решения, а лишь квалифицированного большинства голосов.