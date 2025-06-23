Іспанія вимагатиме призупинення угоди між Ізраїлем і ЄС

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що закликатиме Європейську раду схвалити негайну призупинку дії угоди, яка регулює відносини між ЄС та Ізраїлем, через "порушення прав людини", що вчиняються цією країною в секторі Гази.

Заяву іспанського міністра наводить El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Альбарес також збирається просити про ембарго на продаж зброї Ізраїлю, а також про запровадження санкцій щодо осіб, які виступають проти рішення про створення двох держав.

Коментуючи конфлікт між Ізраїлем та Іраном, він закликав до діалогу і стриманості.

"Іспанія вкрай стурбована ситуацією на Близькому Сході і щодо Ірану. Ми закликаємо всі сторони цієї миті до стриманості, деескалації. Настав час дипломатії, час повернутися за стіл переговорів. Військового рішення немає", – зазначив Альбарес.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що внутрішній аналіз виконання торговельної угоди між Європейським Союзом та Ізраїлем, проведений Європейською службою зовнішніх дій (EEAS), виявив ознаки порушення Ізраїлем зобов’язань у сфері прав людини, які закріплені в статті 2 Угоди про асоціацію.

Повна зупинка Угоди про асоціацію або припинення політичних зв’язків потребує одностайності всіх 27 держав-членів ЄС. У випадку ж часткового призупинення, наприклад, у сферах торгівлі чи енергетики, достатньо кваліфікованої більшості.

Попри малоймовірність повного призупинення торговельних зв’язків, більшість дипломатів вважають, що держави-члени доручать високій представниці ЄС Каї Каллас підготувати політичні варіанти реагування вже до середини липня.

Країни, які є критиками політики Ізраїлю, наразі не вимагають повного розриву зв’язків, а розглядають аналіз як політичний інструмент тиску, який має спонукати Ізраїль до зміни дій на місцях.