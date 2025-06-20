СМИ: в Евросоюзе обнаружили признаки нарушения Израилем соглашения с ЕС из-за войны в Газе

Внутренний анализ выполнения торгового соглашения между Европейским Союзом и Израилем, проведенный Европейской службой внешних действий (EEAS), выявил признаки нарушения Израилем обязательств в сфере прав человека, закрепленных в статье 2 Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщает издание Euractiv, которое ознакомилось с соответствующим документом, пишет "Европейская правда".

Анализ был проведен в ответ на запрос, поданный в мае большинством стран-членов ЕС, которые настаивали на официальном пересмотре соблюдения Израилем условий торгового соглашения на фоне масштабной военной кампании в секторе Газа.

Инициаторами запроса выступили Испания и Ирландия, которые еще в 2023 году призвали к проверке.

"На основании оценок независимых международных институтов есть основания считать, что Израиль нарушает свои обязательства в области прав человека в соответствии со статьей 2 соглашения", – говорится в документе.

Оценка проводилась на основе публично доступных источников и отчетов третьих сторон и повторяет предыдущую внутреннюю оценку ЕС за 2024 год, которая также указывала на возможное нарушение Израилем его международных обязательств.

Пока выводы не ведут к автоматическим последствиям: чтобы приостановить соглашение полностью или частично, нужно соответствующее политическое решение.

Полная остановка Соглашения об ассоциации или прекращение политических связей требует единодушия всех 27 государств-членов ЕС. В случае же частичной приостановки, например, в сферах торговли или энергетики, достаточно квалифицированного большинства.

Несмотря на маловероятность полной приостановки торговых связей, большинство дипломатов считают, что государства-члены поручат высокому представителю ЕС Каи Каллас подготовить политические варианты реагирования уже до середины июля.

Страны, которые являются критиками политики Израиля, включая Ирландию, пока не требуют полного разрыва отношений, а рассматривают анализ как политический инструмент давления, который должен побудить Израиль к изменению действий на местах.

Ожидается, что выводы обсудят на уровне министров иностранных дел ЕС, а также на саммите лидеров ЕС на следующей неделе.