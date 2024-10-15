Глава МЗС Фінляндії закликала до санкцій проти Ізраїлю

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала ЄС розглянути запровадження додаткових санкцій проти Ізраїлю.

Про це вона заявила журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок, її цитує фінський мовник Yle, пише "Європейська правда".

Валтонен повідомила журналістам, що в ЄС тривають дискусії щодо розширення санкцій проти Ізраїлю. Вона додала, що рішення потребуватиме схвалення всіх країн-членів.

"Думки тут розділилися, але повідомлення вже досить сильне, що ми повинні вжити чітких заходів проти Ізраїлю. Особливо, якщо ескалація продовжиться і не припиниться", – сказала міністерка закордонних справ Фінляндії.

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ЄС запровадив санкції проти ізраїльських поселенців на початку цього року, але Валтонен зазначила, що розширення санкцій може також торкнутися політиків, які ухвалюють рішення в країні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у серпні, що підтримує нові санкції ЄС проти Ізраїлю.

За словами Валтонен, Фінляндія закликала до повторного скликання двосторонньої Ради асоціації між ЄС та Ізраїлем, щоб запобігти подальшій ескалації.

Валтонен також приєдналася до своїх колег з ЄС, закликавши Ізраїль припинити напади на миротворчі позиції ООН в Лівані. Вона сказала, що Фінляндія оцінить подальшу присутність фінських миротворців у Лівані у співпраці з ООН.

"Фінляндія – не єдина країна, яка має миротворців у цьому регіоні, і важливо, щоб ця робота була скоординованою", – сказала Валтонен, але додала, що Фінляндія готова діяти, якщо буде ухвалене рішення про демобілізацію миротворчого контингенту.

Нагадаємо, напередодні прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав переглянути угоду про асоціацію з Ізраїлем після того, як закликав припинити експорт у країну зброї.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження військової операції у секторі Гази.

За даними ЗМІ, керівництво Німеччини заблокувало продаж нових партій зброї Ізраїлю, висловивши застереження щодо їхнього можливого використання проти цивільного населення.