Зеленский в понедельник посетит Великобританию

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник будет находиться с визитом в Великобритании.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Президент говорил о последствиях ночного удара РФ, в частности о том, что РФ применила 352 дрона и 16 ракет.

По предварительным данным, по его словам, была применена и баллистика из Северной Кореи. Он отметил, что каждому в странах рядом с Россией, Ираном и Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится.

"Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом – о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной общей защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов", – сообщил Зеленский.

На выходных Зеленский сообщил, что еще не знает, поедет ли на саммит НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Ожидается, что 26 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.