Фицо: Словакия сама будет решать темпы увеличения оборонных расходов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна должна оставить за собой право решать, как быстро увеличивать расходы на достижение новых целей НАТО на 2035 год, а любое увеличение расходов в следующем году будет направлено на проекты двойного назначения, такие как дороги и больницы.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Фицо напомнил об возражениях Испании относительно цели НАТО по оборонным расходам, которую лидеры Альянса должны утвердить на этой неделе.

"В ближайшие годы Словакия имеет другие приоритеты, чем вооружение, в условиях оздоровления государственного бюджета и догоняющего роста среднего уровня жизни в ЕС", – заявил Фицо.

Он подчеркнул, что Словакия, как и Испания, "должна сохранить суверенное право решать, в каком темпе и в какой структуре она готова увеличить бюджет Министерства обороны с целью достижения цели НАТО к 2035 году".

Кроме этого, он вновь поднял вопрос членства в НАТО.

"Словакия является членом НАТО и должна решить, будет ли она соблюдать обязательства, связанные с членством, или в будущем примет другое решение", – добавил Фицо.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

В ответ на это американский президент Дональд Трамп заявил, что "НАТО должен разобраться" со страной.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

А 23 июня Санчес опубликовал ответ Рютте на свое письмо, в котором он призвал рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

В письме отмечается, что соглашение, которое будет принято на предстоящем саммите НАТО, "предоставит Испании гибкость в определении собственного суверенного пути" для достижения целевого уровня расходов на оборону, а также в представлении собственных годовых планов.