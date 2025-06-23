Генсек НАТО пообещал Испании гибкость в отношении уровня расходов на оборону

Премьер-министр Испании Педро Санчес опубликовал ответ генерального секретаря НАТО Марка Рютте на свое письмо, в котором он призвал рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

Письмо-ответ от Рютте испанский премьер опубликовал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Санчес обнародовал письмо от генсека НАТО в ответ на пост лидера испанской оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, где тот критикует главу правительства за то, что тот "обязуется выделять средства на военные расходы в течение следующих десяти лет, без бюджета и без одобрения Конгресса".

"Международная пресса утверждает, что конечная цель остается неизменной – 5%. Санчес должен ответить на все возникающие вопросы. Он не может продолжать обманывать всех", – добавил лидер оппозиции.

В ответ Санчес привел письмо Рютте и написал: "Вот, Альберто. Пусть кто-то переведет вам. Может, это прояснит ваши сомнения".

Toma, Alberto.



Que alguien te la traduzca. A ver si eso aclara tus dudas. pic.twitter.com/Dg5D9nrl2t – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 22, 2025

В письме от Рютте, которое опубликовал Санчес, указано, что соглашение, которое будет принято на предстоящем саммите НАТО, "даст Испании гибкость в определении собственного суверенного пути" для достижения целевого уровня расходов на оборону, а также в представлении собственных годовых планов.

"Кроме того, в 2029 году будет пересмотрена траектория и сбалансированность расходов по этому плану с учетом стратегической обстановки и обновленных целей НАТО по потенциалу", – добавляется в письме.

СМИ накануне сообщили, что страны НАТО приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель к 2035 году увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, преодолев возражения Испании.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

В ответ на это американский президент Дональд Трамп заявил, что "НАТО следует разобраться" со страной.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.