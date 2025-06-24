Зеленский: есть дополнительное решение о совместном оборонном производстве с Британией

Президент Владимир Зеленский провел в понедельник встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, где было согласовано дополнительное решение о совместном производстве в сфере обороны.

Об этом говорится в сообщении ОПУ, пишет "Европейская правда".

Главными темами встречи стали усиление дипломатической координации в рамках многосторонних форматов, развитие совместных оборонных проектов и ужесточение санкций против РФ.

Зеленский отметил, что необходимо наращивать взаимодействие в рамках коалиции желающих, в частности по вопросам гарантий безопасности для Украины.

Лидеры обсудили углубление оборонного сотрудничества. Это позволит Украине получать стабильное и надлежащее финансирование оборонных проектов, в частности по производству дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия.

Также в фокусе – усиление противовоздушной обороны Украины необходимыми средствами. Достигнуты соответствующие договоренности.

"Есть хороший результат сегодняшней встречи – дополнительное решение о совместном производстве. Я думаю, что оно будет очень сильным и укрепит обе страны", – сказал президент.

Обсуждая необходимость новых санкций против РФ, Зеленский передал Великобритании перечень российских предприятий, привлеченных к производству "Орешнико", других баллистических ракет, дронов и средств, которые Россия использует для обстрелов украинских городов и сел.

Ранее Зеленский сообщил, что во время поездки в Великобританию обсудит с партнерами усиление защиты и сильные шаги давления на Россию, чтобы она остановила войну.

В Лондоне Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III.