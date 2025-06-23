Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 июня, встретился с британским королем Чарльзом III.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке перед политическими встречами, которые состоятся позже 23 июня.

Они пожали друг другу руки перед камерами во время третьей встречи в этом году.

Фото: Reuters

Позже президент Украины встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом.

"Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом – о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной общей защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов", – написал украинский президент в соцсетях после российского удара по Киеву.

Ранее Зеленский сообщил, что во время поездки в Британию обсудит с партнерами усиление защиты и сильные шаги давления на Россию, чтобы она остановила войну.

Ожидается, что 25 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. В то же время президент еще не знает, поедет ли на саммит НАТО.