Зеленський: є додаткове рішення про спільне оборонне виробництво з Британією

Президент Володимир Зеленський провів у понеділок зустріч із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером у Лондоні, де було погоджене додаткове рішення про спільне виробництво у сфері оборони.

Про це йдеться у повідомленні ОПУ, пише "Європейська правда".

Головними темами зустрічі стали збільшення дипломатичної координації в межах багатосторонніх форматів, розвиток спільних оборонних проєктів та посилення санкцій проти РФ.

Зеленський зазначив, що потрібно наростити взаємодію в межах коаліції охочих, зокрема щодо безпекових гарантій для України.

Лідери обговорили поглиблення оборонної співпраці. Це дасть Україні змогу отримувати стабільне та належне фінансування оборонних проєктів, зокрема з виробництва дронів-перехоплювачів і дронів дальнього радіуса дії.

Також у фокусі – посилення протиповітряної оборони України необхідними засобами. Досягнуті відповідні домовленості.

"Є хороший результат сьогоднішньої зустрічі – додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно буде дуже сильним і зміцнить обидві країни", – сказав президент.

Обговорюючи потребу нових санкцій проти РФ, Зеленський передав Великій Британії перелік російських підприємств, залучених до виробництва "Орєшніка", інших балістичних ракет, дронів та засобів, які Росія використовує для обстрілів українських міст і сіл.

Раніше Зеленський повідомив, що під час поїздки до Британії обговорить з партнерами посилення захисту та сильні кроки тиску на Росію, щоб вона зупинила війну.

У Лондоні Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III.