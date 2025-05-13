СМИ: на месте эксгумаций в Тернопольской области может быть больше останков поляков

Фонд "Свобода и демократия", который недавно завершил эксгумации в Тернопольской области, подаст властям Украины еще один запрос о проведении работ в этом месте.

Об этом стало известно RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Документы по этому вопросу планируют подать до конца мая.

Во время эксгумации на территории бывшего села Пужники были изъяты останки 42 человек. Еще до начала работ оценивалось, что во время трагических событий 1945 года там погибли от 80 до 120 поляков.

Для начала новых поисков места захоронения – даже если оно соседствует с только что исследованной ямой – необходимо новое разрешение.

Пужники – бывшее село, расположенное в современной Тернопольской области на западе Украины. 24 апреля там начались первые эксгумации после отмены украинской стороной в ноябре 2024 года запрета на поиски и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины.

8 мая сообщалось, что из захоронения в селе Пужники группа исследователей извлекла все останки.

В работах, координируемых фондом "Свобода и демократия", участвовали эксперты из Поморского медицинского университета, организации "Волынские древности" и Института национальной памяти Польши.

Руководитель польско-украинской рабочей группы по историческому диалогу, депутат Павел Коваль заявил, что эксгумации в Пужниках являются прорывом в отношениях между странами.