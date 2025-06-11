Украина и Польша взаимно разрешили проведение эксгумационных работ

Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы в отношении погибших польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет "Европейская правда".

В среду, 11 июня, в Минкульте сообщили, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне – в пределах Львова).

Также отмечается, что Польша, в свою очередь, предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова.

Украина ожидает начала проведения таких работ уже в ближайшее время.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти, возглавляемые Дональдом Туском, давили на Киев с требованием отменить мораторий.

В конце апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.

Недавно Сейм Польши ввел день памяти погибших во время этнических чисток на Волыни как день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", в МИД Украины раскритиковали этот шаг.