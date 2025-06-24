Министр обороны Британии: Путин хочет, чтобы мы сместили внимание с Украины на Ближний Восток

Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что союзники должны на саммите НАТО послать сильный сигнал России, что поддержка Украины останется несмотря на обострение на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил во время NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сейчас все сосредоточили взгляды на Ближнем Востоке, но это действительно важно продолжать поддерживать Украину. Путин хочет, чтобы наше внимание сместилось на Ближний Восток", – заявил Хили.

"И саммит НАТО должен показать ему, что этого не произойдет", – добавил он.

По его словам, союзники должны продолжать поддерживать Украину, реагируя на ее оборонные потребности и поддерживая ее оборонную промышленность.

Хили также отметил, что поддержка Украины британским обществом остается на очень высоком уровне, в частности три четверти британцев выступают за сохранение имеющейся поддержки или за ее увеличение.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее предупредил о том, что обострение событий на Ближнем Востоке будет иметь прямое влияние на войну в Украине, в частности из-за роста цены на нефть.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия по-прежнему является главной угрозой для Альянса.