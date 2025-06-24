Міністр оборони Британії: Путін хоче, щоб ми змістили увагу з України на Близький Схід

Міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що союзники мають на саміті НАТО послати сильний сигнал Росії, що підтримка Україні залишиться попри загострення на Близькому Сході.

Про це він заявив під час NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Зараз всі зосередили погляди на Близькому Сході, але це справді важливо продовжувати підтримувати Україну. Путін хоче, щоб наша увага змістилася на Близький Схід", – заявив Гілі.

"І саміт НАТО мусить показати йому, що цього не станеться", – додав він.

За його словами, союзники повинні продовжувати підтримувати Україну, реагуючи на її оборонні потреби і підтримуючи її оборонну промисловість.

Гілі також зазначив, що підтримка України британським суспільством залишається на дуже високому рівні, зокрема три чверті британців виступають за збереження наявної підтримки або за її збільшення.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше попередив про те, що загострення подій на Близькому Сході матиме прямий вплив на війну в Україні, зокрема через зростання ціни на нафту.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Росія і надалі є головною загрозою для Альянсу.