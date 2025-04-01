Трамп отреагировал на отстранение лидера ультраправых Франции от выборов
Президент США Дональд Трамп назвал решение суда запретить лидеру французских ультраправых Марин Ле Пен претендовать на государственные должности "очень большим делом".
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в понедельник в Белом доме, его слова приводит Politico.
В понедельник Ле Пен, лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение", была признана виновной в растрате средств Европарламента и лишена права баллотироваться на выборах в течение пяти лет. Это решение означает, что она, скорее всего, не сможет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.
"Это очень важно. Это очень большое дело. Я знаю об этом, и многие люди думали, что ее ни за что не осудят", – сказал Трамп.
"Ей запретили баллотироваться на пять лет, а она была ведущим кандидатом", – добавил президент США. Он отметил, что это "похоже на эту страну, это очень похоже на эту страну".
Ранее пресс-секретарь Госдепа США, отвечая на вопрос о решении суда, сказала, что "вызывает беспокойство", когда людей отстраняют от политики. Тэмми Брюс заявила журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство "в курсе сообщений о ее приговоре".
"Исключение людей из политического процесса вызывает особое беспокойство, учитывая агрессивную и коррумпированную юридическую войну, которая ведется против президента Трампа здесь, в США", – сказала Брюс, отказавшись комментировать конкретно дело Ле Пен.
Сама Марин Ле Пен, которая является лидером социологических опросов в борьбе за пост президента Франции, назвала приговор суда "политическим решением".
Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но до тех пор запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.
Лидер партии Ле Пен Жордан Барделла призвал французов к "мирной мобилизации " после приговора.