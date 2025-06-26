В Польше предупредили о приближении сильных штормов

Правительственный центр безопасности выдал предупреждение для девяти воеводств Польши в связи с приближением сильных штормов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Onet.

Вечер четверга и ночь, согласно предупреждению, пройдут под знаком опасной погоды на значительной территории Польши. Холодный атмосферный фронт принесет проливные дожди, град и очень сильный ветер – ситуация будет ухудшаться с каждым часом.

Правительственный центр безопасности выдал предупреждение для пяти воеводств (Малопольского, Силезского, Опольского, Нижнесилезского и Западнопоморского) и значительной части четырех других (Свентокшиского, Лодзинского, Великопольского и Поморского).

"Возможны сильные грозы с очень сильным ветром и дождем. Будьте готовы к возможным подтоплениям и перебоям в поставках электроэнергии", – предупредил Правительственный центр безопасности.

Ночью дождь и гром могут быть по всей стране, но самые сильные грозы ожидаются в юго-западной Польше. Там возможны порывистый ветер до 90 км/ч, град до 3 см в диаметре и проливной дождь, что приведет к локальным подтоплениям.

Между тем в Сербии предупреждают об экстремальной жаре до 40°C.

Ранее сообщалось, что Германия за последний год пережила почти вдвое больше дней с экстремальной жарой, чем это было бы без влияния изменений климата.