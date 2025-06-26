В Сербии предупреждают об экстремальной жаре до 40°C

Чрезвычайно жаркая погода в Сербии, которая царила в последние дни, в четверг должна достичь пика, причем температура местами поднимется до 40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Сербские метеорологи объявили по всей стране оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайно жаркой погоды, призвав людей по возможности не выходить на улицу и пить много воды.

Самыми жаркими городами Сербии в четверг будут Неготин и Белград с температурой до 39 градусов, в других городах будет на два градуса прохладнее. На крайнем юге и востоке Сербии в середине дня ожидается облачность, но без осадков.

По прогнозам, с пятницы усиление северного ветра принесет Сербии понижение температуры более чем на 5 градусов в северных и западных регионах. В то же время на востоке и юге будет очень тепло – до 37 градусов.

Несмотря на частичное похолодание, в последующие дни температура по всей Сербии все равно будет держаться выше 30 градусов по Цельсию, предупреждают метеорологи.

Ранее сообщалось, что Германия за последний год пережила почти вдвое больше дней с экстремальной жарой, чем это было бы без влияния изменения климата.

Кроме того, в этом году Европа пережила самый теплый март с момента начала наблюдений.