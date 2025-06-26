У Польщі попередили про наближення сильних штормів

Урядовий центр безпеки видав попередження для дев'яти воєводств Польщі у зв’язку з наближенням сильних штормів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Onet.

Вечір четверга та ніч, згідно з попередженням, пройдуть під знаком небезпечної погоди на значній території Польщі. Холодний атмосферний фронт принесе проливні дощі, град та дуже сильний вітер – ситуація буде погіршуватися з кожною годиною.

Урядовий центр безпеки видав попередження для п'яти воєводств (Малопольського, Сілезького, Опольського, Нижньосілезького та Західнопоморського) та значної частини чотирьох інших (Свентокшиського, Лодзького, Великопольського та Поморського).

"Можливі сильні грози з дуже сильним вітром і дощем. Будьте готові до можливих підтоплень і перебоїв у постачанні електроенергії", – попередив Урядовий центр безпеки.

Вночі дощ і грім можуть бути по всій країні, але найсильніші грози очікуються в південно-західній Польщі. Там можливі поривчастий вітер до 90 км/год, град до 3 см в діаметрі та проливний дощ, що призведе до локальних підтоплень.

Тим часом у Сербії попереджають про екстремальну спеку до 40°C.

Раніше повідомлялось, що Німеччина за останній рік пережила майже вдвічі більше днів з екстремальною спекою, ніж це було б без впливу змін клімату.