Трамп похвастался похвалой от генсека НАТО за удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп опубликовал на Truth Social скриншот сообщения генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором тот благодарит за американские удары по Ирану.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На скриншоте сообщения Рютте благодарит Трампа за "решительные действия в отношении Ирана, которые были по-настоящему чрезвычайными и на которые никто до этого не решался пойти".

Далее генсек НАТО подтверждает, что члены Альянса поддержали обязательства увеличить расходы на оборону и связанные сектора до 5% ВВП.

"Дональд, вы подвели нас к действительно очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не смог достичь ни один американский президент за последние десятилетия", – отмечается в сообщении.

Из-за необычного графического дизайна якобы текстового сообщения до конца не было понятно, действительно ли Марк Рютте писал такое Трампу. Позже в НАТО подтвердили журналистам, что Рютте действительно отправлял такое сообщение.

Накануне генеральный секретарь НАТО публично поддержал американские удары по Ирану, заявив, что не считает их нарушением международного права.

Также Рютте заявил, что появление у Ирана ядерного оружия является его самым большим страхом.