Опрос в Польше показал, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса от IBRiS по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine.

Опрос показал, что в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО среди поляков уже нет единодушной поддержки.

За вступление Украины в ЕС высказались 35% опрошенных, в НАТО – 37%. При этом против – по 42% респондентов.

Аргументами против вступления Украины назвали опасения относительно нечестной экономической конкуренции, проблем с коррупцией в Украине и опасения значительной эскалации войны в случае принятия Украины в НАТО.

Также опрос показал, что 46% выступают за сокращение или прекращение военной помощи Украине.

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