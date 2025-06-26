Фицо озвучил требования к Еврокомиссии из-за запланированной остановки поставок газа из РФ

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в четверг встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и озвучил после встречи с ней список требований на случай прекращения поставок российского газа.

Об этом Фицо заявил в видеообращении в Facebook в четверг, сообщает "Европейская правда".

Фицо рассказал, что на встрече с фон дер Ляйен и ее командой обсудил предложение Европейской комиссии прекратить с 1 января 2028 года импорт газа из России во все государства-члены ЕС.

Он охарактеризовал беседу с фон дер Ляйен как "очень конструктивную и прагматичную" и отметил, что они сосредоточились на "четырех или пяти основных вопросах, которые для нас чрезвычайно важны".

Во-первых, по словам Фицо, прекращение транзита российского газа приведет к значительному повышению транзитных платежей для Словакии. Поэтому Братислава хочет, чтобы газ, который будет поступать в Словакию через несколько стран, имел такую же транзитную плату, как Словакия платит сейчас.

Вторая проблема заключается в том, что, по оценке Фицо, произойдет повышение цены на само сырье, поэтому цена на газ для домохозяйств может вырасти на 30-50%.

Третья тема касалась возможности государств-членов ЕС помочь Словакии, если возникнет кризисная ситуация из-за высоких цен на газ на рынке.

"Тогда встает вопрос компенсаций, ведь мы должны будем найти деньги, чтобы компенсировать словацким домохозяйствам и словацкой промышленности, поскольку ни промышленность, ни домохозяйства не справятся с этим", – заявил Фицо.

И последняя тема касалась, по словам Фицо, "самого интересного" – иска, который против Словакии может подать российская компания "Газпром".

"Вероятная стоимость этого иска составит от 16 до 20 миллиардов евро. Поэтому мы спросили госпожу председателя Европейской комиссии, что будет, если мы проиграем такой судебный спор, кто нам заплатит те 16 или 20 миллиардов евро, которые мы будем вынуждены выплатить Российской Федерации и российской компании. Конечно, есть вопросы, на которые Европейская комиссия пока не знает ответа", – заявил Фицо.

В связи со всеми вышеперечисленными вопросами Словакия требует отложить голосование за 18-й пакет санкций против России, пока не будут решены ее опасения по поводу остановки поставок газа из РФ.

"Мы будем продолжать очень конструктивные переговоры с комиссией о том, что комиссия может сделать для нас, чтобы устранить убытки, которые будут нанесены Словакии этим идеологическим законопроектом", – добавил Фицо.

Еще в понедельник глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что Словакия готова поддержать пакет санкций. Однако он добавил, что Словакия будет требовать от ЕС "гарантий" и поддержки для смягчения последствий остановки поставок российских энергоресурсов.