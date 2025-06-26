Фіцо озвучив вимоги до Єврокомісії через заплановану зупинку поставок газу з РФ

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у четвер зустрівся з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та озвучив після зустрічі з нею список вимог на випадок припинення поставок російського газу.

Про це Фіцо заявив у відеозверненні у Facebook у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо розповів, що на зустрічі з фон дер Ляєн та її командою обговорив пропозицію Європейської комісії припинити з 1 січня 2028 року імпорт газу з Росії до всіх держав-членів ЄС.

Він описав розмову з фон дер Ляєн як "дуже конструктивну і прагматичну" та зазначив, що вони зосередились на "чотирьох або п'яти основних питаннях, які є для нас надзвичайно важливими".

По-перше, за словами Фіцо, припинення транзиту російського газу спричинить значне підвищення транзитних платежів для Словаччини. Тому Братислава хоче, щоб газ, який буде надходити до Словаччини через кілька країн, мав таку ж транзитну плату, як Словаччина сплачує зараз.

Друге проблема полягає у тому, що, за оцінкою Фіцо, відбудеться підвищення ціни на саму сировину, тому ціна на газ для домогосподарств може зрости на 30-50%.

Третя тема стосувалась можливості держав-членів ЄС допомогти Словаччині, якщо виникне кризова ситуація через високі ціни на газ на ринку.

"Тоді постає питання компенсацій, адже ми повинні будемо знайти гроші, щоб компенсувати словацьким домогосподарствам і словацькій промисловості, оскільки ані промисловість, ані домогосподарства не впораються з цим", – заявив Фіцо.

І остання тема стосувалась, за словами Фіцо, "найцікавішого" – позову, який проти Словаччини може подати російська компанія "Газпром".

"Ймовірна вартість цього позову становитиме від 16 до 20 мільярдів євро. Тому ми запитали пані голову Європейської комісії, що буде, якщо ми програємо такий судовий спір, хто нам заплатить ті 16 або 20 мільярдів євро, які ми будемо змушені сплатити Російській Федерації та російській компанії. Звичайно, є питання, на які Європейська комісія поки що не знає відповіді", – заявив Фіцо.

У зв’язку з усіма вище перерахованими питаннями Словаччина вимагає відкласти голосування за 18-тий пакет санкцій проти Росії, доки не будуть вирішені її занепокоєння щодо зупинки постачань газу з РФ.

"Ми будемо продовжувати дуже конструктивні переговори з комісією про те, що комісія може зробити для нас, щоб усунути збитки, які будуть завдані Словаччині цим ідеологічним законопроєктом", – додав Фіцо.

Ще у понеділок глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявляв, що Словаччина готова підтримати пакет санкцій. Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.