"Вы могли слышать, что я Дональд". Туск в шутку объяснил, называют ли его "папочкой" в ЕС

На саммите Евросоюза, который состоялся сразу после саммита НАТО, европейским руководителям пришлось давать комментарии по мотивам истории, когда в Альянсе Трампа назвали "папочкой".

Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Как известно, генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Гааге создал одну из популярных медийных тем, когда публично назвал Трампа "папочкой", и впоследствии был вынужден оправдываться по этому поводу.

На финальной пресс-конференции руководителей ЕС, в которой принимал участие Дональд Туск как глава правительства председательствующей в Совете ЕС Польши, у него спросили, звучит ли в Европейском Союзе восприятие, подобное Дональду Трампу, и считает ли он себя "папой председательства".

"Как вы знаете, мое имя – Дональд", – ответил на это Туск, вызвав смех в зале.

"Папочка!" – начал говорить в этот момент на фоне президент Евросовета Антониу Кошта, но Туск продолжил объяснения.

"Возможно, я вас удивлю, но моего отца также звали Дональд. Думаю, этого объяснения достаточно, правда?" – сказал Туск. "Поэтому одного папы вполне достаточно, да еще и с тем же именем".

Как сообщалось, генсек НАТО в Гааге должен был объяснять, почему назвал Трампа "папочкой", но впоследствии, когда эта тема стала слишком часто звучать в вопросах, он решил возразить, что называл так Трампа.