"Ви могли чути, що я Дональд". Туск жартома пояснив, чи називають його "татком" у ЄС

На саміті Євросоюзу, що відбувся відразу після саміту НАТО, європейським керівникам довелося давати коментарі за мотивами історії, коли в Альянсі Трампа назвали "татком".

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Як відомо, генсек НАТО Марк Рютте на саміті у Гаазі створив одну з популярних медійних тем, коли публічно назвав Трампа "татком", і згодом був змушений виправдовуватися щодо цього.

На фінальній пресконференції, керівників ЄС, у якій брав участь Дональд Туск як очільник уряду головуючої у Раді ЄС Польщі, у нього спитали, чи звучить у Європейському Союзі сприйняття, подібне до Дональда Трампа, і чи вважає він себе "татком головування".

"Як ви знаєте, моє ім'я – Дональд", – відповів на це Туск, викликавши сміх у залі.

"Татко!" – почав говорити у цей момент на фоні президент Євроради Антоніу Кошта, але Туск продовжив пояснення.

"Можливо, я вас здивую, але мого батька також звали Дональд. Думаю, цього пояснення достатньо, правда?" – сказав Туск. "Тож одного татка цілком достатньо, та ще й з тим самим іменем".

Як повідомлялося, генсек НАТО у Гаазі мав пояснювати, чому назвав Трампа "татком", але згодом, коли ця тема стала надто часто звучати у питаннях, він вирішив заперечити, що називав Трампа "татком".