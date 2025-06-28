Дуда прибыл в Украину с прощальным визитом

Польский президент Анджей Дуда в субботу, 28 июня, прибыл в Киев.

Об этом сообщило посольство Польши в Украине в Х, информирует "Европейская правда".

В канцелярии польского президента назвали визит Дуды в Украину "прощальным". В его ходе он встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На киевском железнодорожном вокзале Дуду встретил временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич.

[🇵🇱] Chargé d'affaires ad interim @P_Lukasiewicz powitał na dworcu w Kijowie Prezydenta @AndrzejDuda .Witamy!



[🇺🇦] Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні @P_Lukasiewicz зустрів президента @AndrzejDuda на залізничному вокзалі в Києві. Вітаємо! pic.twitter.com/UfdL060Mie – PLinUkraine (@PLinUkraine) June 28, 2025

В начале июня Дуда сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что посетит Украину до окончания своего президентского срока.

Кроме того, Дуда провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО.

Действующий польский президент выразил надежду, что Навроцкий, который делал антиукраинские заявления, после вступления в должность будет смотреть на Украину с другой перспективы.