Дуда прибув до України з прощальним візитом

Польський президент Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув до Києва.

Про це повідомило посольство Польщі в Україні в Х, інформує "Європейська правда".

В канцелярії польського президента назвали візит Дуди до України "прощальним". В його ході він зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

На київському залізничному вокзалі Дуду зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.

[🇵🇱] Chargé d'affaires ad interim @P_Lukasiewicz powitał na dworcu w Kijowie Prezydenta @AndrzejDuda .Witamy!



[🇺🇦] Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні @P_Lukasiewicz зустрів президента @AndrzejDuda на залізничному вокзалі в Києві. Вітаємо! pic.twitter.com/UfdL060Mie – PLinUkraine (@PLinUkraine) June 28, 2025

На початку червня Дуда повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну.

Крім того, Дуда провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким, однією з тем якої стало питання членства України в НАТО.

Чинний польський президент висловив сподівання, що Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду матиме погляд на Україну з іншої перспективи.