Дуда прибув до України з прощальним візитом
Новини — Субота, 28 червня 2025, 09:52 —
Польський президент Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув до Києва.
Про це повідомило посольство Польщі в Україні в Х, інформує "Європейська правда".
В канцелярії польського президента назвали візит Дуди до України "прощальним". В його ході він зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
На київському залізничному вокзалі Дуду зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.
[🇵🇱] Chargé d'affaires ad interim @P_Lukasiewicz powitał na dworcu w Kijowie Prezydenta @AndrzejDuda .Witamy!– PLinUkraine (@PLinUkraine) June 28, 2025
[🇺🇦] Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні @P_Lukasiewicz зустрів президента @AndrzejDuda на залізничному вокзалі в Києві. Вітаємо! pic.twitter.com/UfdL060Mie
На початку червня Дуда повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну.
Крім того, Дуда провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким, однією з тем якої стало питання членства України в НАТО.
Чинний польський президент висловив сподівання, що Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду матиме погляд на Україну з іншої перспективи.