В Греции ограничили работу на улице из-за 40-градусной жары

В Греции ввели дополнительные меры безопасности в связи с жаркой погодой с дневными максимумами более 40°С.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу в Греции из-за жаркой погоды запретили выполнение работ на улице для работников строительной отрасли, а также работу курьеров в период с 9 утра до 14:00.

Работодателей призвали разрешить своим сотрудникам работать удаленно, когда это возможно, и рекомендовали населению избегать поездок и пребывания на улице в самые жаркие часы.

В пятницу температура воздуха в Афинах в дневное время превысила 40°С.

Напомним, в предыдущие годы в период экстремальной жары Греция ограничивала доступ в популярные туристические места, такие как Акрополь, чтобы предотвратить инциденты. Также туристам раздавали бутылки с водой.

Летом 2024 года в неделю экстремальной жары в стране зафиксировали ряд смертей туристов, преимущественно пожилых людей, которые напрямую связывают с погодой.

Напомним, в ЕС заявили, что май-2025 стал вторым самым жарким за всю историю.